СК РФ возбудил дело против двух россиян за участие в войне против российских боевиков

Следственный комитет РФ возбудил дело против еще двоих россиян за участие в деятельности «Правого сектора».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами Российской Федерации, к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

На основании этих данных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации).

Читайте такжеСледком РФ собрался расследовать убийство Вороненкова: журналисты узнали подробности дела

Как утверждает следствие, Донгузов и Ясев, «поддерживая цели «Правого сектора», в разное время выехали с территории Российской Федерации в Украину, где были добровольно приняты в качестве бойцов в Добровольческий украинский корпус организации «Правый сектор», после чего стали активно участвовать на стороне Украины против российских боевиков».

Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации «Правый сектор» из числа граждан Российской Федерации продолжается.

Как сообщал УНИАН, 23 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении пяти россиян за «причастность» к деятельности «Правого сектора».