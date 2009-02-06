МИД Украины отреагировал на заявление Медведева

Министерство иностранных дел Украины называет непартнерским и недружелюбным жестом к Украине и странам Европейского Союза заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно компенсации убытков европейским странам, которые очевидно имели место вследствие прекращения российской стороной в начале января 2009 года поставок газа в украинскую газотранспортную систему для его дальнейшего транзита через территорию нашего государства европейским потребителям.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД, упомянутое и другие высказывания главы Российского государства противоречат положениям и духу действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года.

Украинская сторона настаивает на том, что не имеет никаких двусторонних юридических обязательств перед странами Европейского Союза относительно снабжения их российским природным газом. Вся полнота ответственности за выполнение договорных обязательств перед европейскими потребителями относительно объемов и графиков поставок российского природного газа лежит на российской стороне.

Украина, со своей стороны, четко выполняла, выполняет и будет выполнять те обязательства по транзиту российского природного газа, которые вытекают из легитимных договоров и контрактов.

В то же время, именно со стороны России в начале января 2009 года в одностороннем порядке без предупреждения были прекращены поставки газа и в Украину, и в европейские страны через украинскую территорию. Об этом есть неопровержимые доказательства.

Именно российская сторона, а не украинская в одностороннем порядке вышла из украинско-российских договоров и договоренностей, достигнутых в 2008 году на уровне глав государств, правительств и руководства хозяйственных субъектов Украины и России, заявляет МИД.

Российская сторона на этапе переговоров с Украиной проигнорировала наработанные проекты двусторонних документов, которые должны были бы своевременно урегулировать все вопросы по транзиту газа европейским потребителям.

Украина не осуществляла несанкционированного отбора газа. Этот факт однозначно засвидетельствован наблюдателями международной миссии, которая работала в стране, и подтвержден Еврокомиссаром Андрисом ПИБАЛГСОМ, отмечается в заявлении.

В МИД отмечают, что “Украина придерживалась и будет придерживаться норм международного права и принципов, принятых в европейских странах, в частности по вопросам сотрудничества в газовой сфере. Мы твердо убеждены, что избежать ситуаций января 2009 года сможет аналогичная позиция российских партнеров”.

Задекларированную в заявлении Президента РФ готовность "внимательно следить за выполнением договора украинской стороной" можно расценить как намерение вмешиваться во внутренние дела суверенного Украинского государства, подчеркивают в МИД.

В связи с этим в заявлении напоминается о существующей международной практике цивилизованного разрешения споров, что, как правило, предусматривается в соответствующих документах об условиях сотрудничества, в том числе в контракте между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы от 19 января 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент России Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина должна компенсировать убытки странам, пострадавшим из-за срыва снабжения газа в январе 2009 года.

«Мы считаем, что финальную юридическую ответственность за возникшую проблему несет украинская сторона, на ней и должны быть локализованы возможные убытки. Мы разберемся с нашими украинскими партнерами», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. По его словам, тот факт, что Украина перешла на европейские цены за газ, является достаточной гарантией того, что «мы избежим подобного рода споров в будущем». В то же время он отметил, что Россия будет чрезвычайно внимательно следить за выполнением договора украинской стороной.