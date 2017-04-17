В Кремле заявили о намерениях Путина "призвать" Украину выполнять Минские соглашения

Президент России Владимир Путин намерен «призвать» Украину выполнять Минские соглашения в ходе контактов лидеров «нормандской четверки». Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, с какими инициативами выступит Россия на таких переговорах.

«Сейчас о никаких новых инициативах неизвестно, по крайней мере, они не готовятся, и единственная инициатива здесь может быть - еще раз призвать украинскую сторону к выполнению Минских договоренностей, альтернативы этому процессу нет», - заявил он.

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«Что касается общения в «нормандском формате» - мы проинформируем вас», - подчеркнул Песков.

При этом он сообщил, что сегодня у Путина вечером запланирована «довольно важная» международная телефонная беседа, но не сказал с кем.

«Мы вас будем о ней информировать», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, дипломатические советники лидеров стран «нормандского формата» провели встречу 6 апреля в Минске.

Стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках «нормандского формата» с целью согласования «дорожной карты» выполнения Минских договоренностей.

Также во время встречи отдельно акцентировалось на обеспечении безопасных условий деятельности Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Донбассе и предоставления беспрепятственного доступа ко всем оккупированных территорий.

14 апреля Песков не исключил, что в ближайшей перспективе лидеры «нормандской четверки» - Украины, Германии, Франции и России - могут пообщаться.

Справка УНИАН: Россия, требуя выполнения Минских соглашений от Украины, продолжает поставлять на оккупированный Донбасс оружие, военную технику, а также личный состав для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины. Кроме того, Кремль настаивает на проведении выборов таким образом, чтобы не допустить украинские политические силы в регион и фактически легализовать пророссийских боевиков.

Таким образом, Россия делает все, чтобы сохранить свое присутствие на оккупированном Донбассе, что прямо противоречит Минскими соглашениям.