Столтенберг и Трамп обеспокоены аннексией Крыма и ситуацией на Донбассе

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что он вместе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обеспокоен незаконной аннексией Крыма Россией и ситуацией на Донбассе, где РФ подпитывает войну против Украины.

Об этом он сказал во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона в рамках своего визита в США.

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"Мы обсуждали Украину, и мы обеспокоены ситуацией, особенно на востоке Украины, а также тем фактом, что Россия незаконно аннексировала часть Украины - Крым. И это первый раз со времени завершения Второй мировой войны, когда одна страна аннексировала часть другой страны в Европе с помощью силы", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что эта ситуация, безусловно, является серьезной для Украины, но также "подрывает всю идею основанного на правилах порядка в Европе, который так важен для мира и стабильности в Европе".