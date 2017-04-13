Шансов у россиян врать практически нет: Украина подаст в ЕСПЧ новые доказательства относительно аннексии Крыма

Министерство юстиции Украины в ближайшее время предоставит дополнительные материалы к первой жалобе, поданной в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с незаконной аннексией Крыма Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на пресс-конференции в Киеве.

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«Мы за эти несколько месяцев провели огромную работу по подготовке и представлению дополнительных пояснений по первому крымскому делу. Там есть ряд фактов и доказательств совершенно новых, беспрецедентных, которые мы планируем озвучить в пределах того, что мы можем сказать в рамках регламента ЕСПЧ», - заявил он.

«С теми доказательствами и объяснениями, которые мы подали по первому крымскому делу, шансов у россиян врать и что-то опровергать практически нет», - добавил министр.

При этом Петренко анонсировал в ближайшее время пресс-конференцию по этому поводу.

Как известно, в Европейском суде по правам человека находится на рассмотрении 5 производств по искам "Украина против Российской Федерации".