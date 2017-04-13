Генпрокуратура сообщила о подозрении заместителю председателя ГФС Киевской области, которого поймали на злоупотреблении властью

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении заместителю председателя Главного Управления ГФС в Киевской области, которого разоблачили на злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Отмечается, следствие установило, что «правоохранитель путем злоупотребления властью и служебным положением, действуя в интересах ряда юридических лиц, подписал решение об отмене налоговых уведомлений-решений, в результате чего незаконно уволил субъектов хозяйственной деятельности от уплаты обязательных платежей, чем повлек последствия в виде непоступления в Государственный бюджет Украины средств на сумму свыше 12 млн грн».

Читайте такжеНемецкие врачи опровергли заявление ГУД относительно диагноза Насирову

Сейчас органом досудебного расследования заместителю начальника ГУ ГФС в Киевской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», что привело к нанесению государству убытков на общую сумму 2,019 млрд грн.

Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насирова был освобожден из-под стражи.