Bloomberg: Почему закончился медовый месяц премьер-министра Украины

Как все украинские премьер-министры, после своего назначения Владимир Гройсман получил год, свободный от посягательств оппозиции на его пост. Но эта защита вот-вот исчезнет.

Об этом пишет Александр Кудрицкий в статье "Почему закончился медовый месяц премьер-министра Украины", опубликованной на сайте Bloomberg.

С рейтингом одобрения в 1%, все еще процветающей коррупцией, ростом напряженности в конфликте с поддерживаемыми Россией боевиками и широко распространенным недовольством по поводу повышения тарифов на коммунальные услуги, шансы на то, что соперники Гройсмана будут испытывать его, разумеется, гораздо выше, чем его рейтинг. Безусловно, возможно, что он удержится на посту, но менее понятно, сможет ли – или кто-либо другой – преодолеть политические разногласия, чтобы действительно продвинуть прозападные реформы в Украине.

1. Почему Гройсман оказался в затруднительном положении?

Гройсман – часть подверженного постоянной критике политического класса, но его рейтинги не намного хуже, чем у его политического покровителя, президента Петра Порошенко. На посту главы правительства он взял на себя вину за многие непопулярные шаги, которых потребовал МВФ, чтобы сделать бюджет более стабильным. В то время как украинцы проглотили более высокие счета за отопление, как часть лекарства, необходимого для модернизации бывшей советской экономики, они менее склонны принять неспособность побороть коррупцию. Порошенко предложил кандидатуру Гройсмана в апреле 2016 года, чтобы закончить месяцы политического хаоса, но за весь период пребывания у власти он мало что сделал для борьбы со взяточничеством, главной причиной краха правительства его предшественника.

2. Кто хочет его отставки?

Главный соперник Гройсмана – экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, теперь популистский лидер оппозиции, которая выступает против сокращения правительством субсидий на энергоснабжение. Это мало что проясняет, но она – самый популярный политик Украины, и ее партия лидирует в опросах, с поддержкой примерно 18 процентов. "Оппозиционный блок", сформированный из остатков вытесненной администрации прокремлевского президента Виктора Януковича, также стремится сместить Гройсмана и продвигать более дружеские отношения с Россией, пожертвовав поворотом Украины к Европейскому союзу. Среди новичков – экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – ярый противник коррупции, которого разыскивают власти в Грузии.

3. В чем заключается главная проблема?

Основной риск для Гройсмана – это вотум недоверия в парламенте, где у поддерживающей его коалиции нет сильного большинства. Если он проиграет голосование, у законодателей будет 30 дней на создание нового альянса и еще 30 дней – на формирование правительства. Некоторые оппозиционные партии также стремятся к внеочередным выборам, но их должен назначить президент Петр Порошенко, который выбрал Гройсмана на пост премьера и исключил такой шаг.

4. Что могут сделать Гройсман или Порошенко, чтобы стабилизировать ситуацию?

Один из соратников Порошенко говорит, что в работе могут быть перестановки некоторых министров, хотя Гройсман, вероятно, сохранит свой пост. По словам Юрия Якименко, аналитика Центра экономических и политических исследований им. Разумкова в Киеве, возможны изменения в министерствах энергетики, здравоохранения и инфраструктуры. Почти наверняка изменения произойдут в правлении центрального банка, поскольку его глава Валерия Гонтарева, непопулярная среди украинцев, подала в отставку.

5. В любом случае, похоже, будет много потрясений. К чему это приведет?

Политическая нестабильность станет препятствием для Гройсмана и затруднит продвижение планов. Одним из его приоритетов остается поддержание потока наличных денег из пакета помощи Украине в размере 17,5 млрд долларов. Уже было слишком много задержек, и будущие транши требуют сложной реформы пенсионной системы. Могут пострадать и другие сферы, от до сих неутешительных попыток страны в борьбе с коррупцией до начала продаж государственных активов.

6. Это отпугивает инвесторов?

Пока нет. В 2017 году гривна укрепилась по отношению к доллару на 1,6%. Но инвесторы не должны забывать, что произошло после последнего политического потрясения. В начале 2016 года ушел в отставку нацеленный на реформы министр экономики Украины, он жаловался на коррупцию среди союзников Порошенко. Премьер-министр Арсений Яценюк, в конечном итоге, был заменен на Гройсмана, но только после того, как доходность по государственному долгу в долларах США с выплатой в 2019 году превысила 12 процентов.