Опасность территориальной целостности Украины сейчас представляет ЕС?

Эксперты высказывают противоположные мнения по поводу решения Международного суда ООН о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон в Черном море между Украиной и Румынией.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные экспертного опроса относительно решения Гаагского суда в споре Украины и Румынии об острове Змеиный. Опрос был проведен Киевским институтом проблем управления имени Горшенина.

Так, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам Тарас ЧОРНОВИЛ негативно оценивает это решение.

«Решение Гаагского суда больше напоминает рейдерские решения украинских судов. Позицию украинской стороны по этому поводу понять сложно, ведь я никогда не поверю, что Гаагский суд мог вынести настолько политически заангажированное решение, которое противоречит международному праву, если бы оно не было тайно согласовано с украинской стороной. Абсурдом является то, что, во-первых, признавая Змеиный островом, его береговая линия не включается в территорию государства. Вторым абсурдом является заявление Гаагского суда о том, что он не будет учитывать четкую норму международного права об учете баланса длины береговой линии обеих стран», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, украинские претензии по этому вопросу были выписаны достаточно давно и абсолютно соответствуют нормам международного права. Линия же, по которой сейчас провели разграничение, отделяет от Украины разведанные запасы нефти и газа, утверждает первый заместитель профильного комитета парламента. «Я не знаю, как это объяснить по-другому, кроме как предательство национальных интересов со стороны Украины в пользу Румынии», - резюмировал он.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Анатолий ЗЛЕНКО считает, что благодаря решению Международного суда ООН Украина сможет начинать работу по освоению морских территориальных просторов.

«С точки зрения интересов Украины как прибережного государства, во-первых, удалось снять чрезвычайно важный вопрос, является ли Змеиный островом. Хотя ранее Румыния не возражала, что вокруг острова существует двенадцатимильное территориальное море, и это сейчас нашло свое подтверждение в признании Змеиного островом. Хотя то, что остров принадлежит Украине и не было предметом рассмотрения Гаагского суда, это само собой понятно: в свое время были подписаны документы с Румынией, которая не возражала по поводу принадлежности острова Украине. Главное, мы смогли разблокировать ситуацию, и можно начинать работу по освоению морских территориальных просторов. Этим мы улучшаем наши отношения с Румынией, в основе противоречий с которой лежали сугубо экономические вопросы», - сказал А.ЗЛЕНКО.

В то же время народный депутат, бывший министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает решение Гаагского суда позитивным, а реакцию МИД Украины на него - адекватной и правильной.

«Мы закрыли проблему, которая отражалась на атмосфере наших отношений с соседней страной-членом НАТО и ЕС. Мы фактически привели к правовому результату делимитацию нашего континентального шельфа и исключительной экономической зоны в богатом месторождениями нефти и газа регионе. Эти месторождения на спорной части, которая отошла Украине, дают основания надеяться в ближайшем времени на добычу нефти и газа», - отметил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, если кто-то хочет найти недостатки в этом решения, то пусть их не ищет, ведь в практике Международного суда ООН никогда не было решений в пользу одного из участников спора. «Международный суд признал Змеиный островом и подтвердил, что он принадлежит Украине, и это является безусловным позитивом», - резюмировал Б.ТАРАСЮК.

В свою очередь, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Константин БОНДАРЕНКО убежден, что Украина проиграла судебный спор по поводу острова Змеиный.

При этом он отметил, что на Евразийском пространстве за последние годы это уже третий факт пересмотра границ – после утраты Косово Сербией, а также Абхазии и Южной Осетии Грузией.

По мнению К.БОНДАРЕНКО, в такой ситуации «Президент должен был бы бить тревогу, Министерство иностранных дел высказывать решительный протест, тем более что Гаагский трибунал признал Змеиный островом».

По словам эксперта, решение странное, и опротестовать его каким-либо образом вряд ли будет возможно.

«Судьи трибунала отдали предпочтение Румынии, которая является членом Евросоюза, перед Украиной, которая вряд ли членом ЕС станет. В этой ситуации вряд ли можно надеяться на то, что Европейский Союз в дальнейшем будет стратегическим партнером нашего государства, поскольку именно от него сейчас исходит наибольшая опасность территориальной целостности Украины», - сказал К.БОНДАРЕНКО.