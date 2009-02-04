В БЮТ говорят, что «два Виктора» скупают нардепов за деньги RUE

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что на деньги “РосУкрЕнерго” пытаются скупить голоса народных депутатов Украины для вынесения вотума недоверия правительства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

В частности, в нем отмечается, что борьба за выражение вотума недоверия правительству Юлии ТИМОШЕНКО – это “совместная акция Виктора ЯНУКОВИЧА и Виктора ЮЩЕНКО, а ее тыловое обеспечение осуществляет „РосУкрЭнерго”.

“Именно в эти дни, эти часы, а может даже и эти минуты, РУЭ под политическим прикрытием двух Викторов судорожно трясет мошной перед коммунистами и пропрезидентской частью НУ-НС, чтобы через миллионные взятки докупить голоса, которых недостает для выражения вотума недоверия правительству и сохранения коррупции в газовой сфере”, - говорится в заявлении.

Ее авторы отмечают, что Ю.ТИМОШЕНКО не держится за премьерское кресло – “под ударами мощнейшего всемирного кризиса оно превратилось в настоящий электрический стул”. Но вотум недоверия не означает отставки Кабинета Министров. До формирования новой коалиции и нового правительства действующий Кабмин должен будет работать в ранге исполняющих обязанности, а это лишь ухудшит условия работы и сузит круг возможностей в борьбе с последствиями мирового кризиса. К тому же неполноценность правительства будет означать прямое президентское правление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, убеждены в БЮТ.

Как говорится в заявлении, если Партия регионов действительно не боится взять на себя ответственность в такое затруднительное для мира и для Украины время, она должна сформировать новую коалицию и новое правительство, а не устраивать пиар-шумиху вокруг бесплодного вотума недоверия.

БЮТ напоминает, еще в сентябре прошлого года Ю.ТИМОШЕНКО предложила всем политическим силам, представленным в Верховной Раде, создать коалицию национального единства для борьбы с мировым кризисом. Однако такую важную для страны перспективу консолидации В.ЯНУКОВИЧ принес в жертву коммерческим интересам группы РУЭ-Бойко-Фирташа, которая до сих пор “диктует свою волю Партии регионов и цементирует ее союз с ЮЩЕНКО под лозунгом „Два Виктора – ради одного РУЭ”.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в ВР по требованию Партии регионов должен был состояться отчет правительства. Однако депутаты от ПР утром заблокировали трибуну.

Отчет правительства был перенесен на четверг, 5 февраля. Планируется пригласить на него Президента В.ЮЩЕНКО.

Также 3 февраля лидер фракции Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ подтвердил, что у него 2 февраля состоялась встреча с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО, но глава государства не «дал конкретного ответа», примет ли участие в работе парламента во время отчета правительства. В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Президент хотел услышать от меня лично позицию, которую занимает Партия регионов». По его словам, он предложил Президенту приехать в парламент и принять участие в заслушивании отчета Кабинета Министров. По словам В.ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО не “дал конкретного ответа”.