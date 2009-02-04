Яценюк: за такой газовый контракт Тимошенко вынесла б Януковича на вилах

Экс-председатель Верховной Рады, лидер общественной организации "Фронт перемен" Арсений ЯЦЕНЮК считает, что при условии применения нынешней “газовой формулы" цена на газ для Украины может составлять 600 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом он сказал в интервью газете "День", опубликованном в №17 от 4 февраля 2009 года.

"...Я не исключаю того, что после определенного периода времени мы можем без политического визга прийти с россиянами к тому, чтобы просто пересмотреть саму формулу. Там такая формула, что при определенных обстоятельствах цена на газ будет составлять 600 долларов за 1000 кубов газа. Мы не имеем права вдвое больше потреблять газа, чем поляки. Мы не можем быть самым большим покупателем газа в Европе и иметь наименьший ВВП на душу населения. Кроме этого, я внес законопроект по газовой монополии. До того момента, пока не будет схемы либерализации рынка, как электроэнергетического, так и газового, пусть «Нафтогаз» будет монополистом", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время, ему "очень странным кажется поведение оппозиции в этой газовой войне".

"Если бы сегодняшняя оппозиция была властью и привезла такой газовый контракт, то сегодняшняя власть, если бы стала оппозицией, вынесла бы ее на вилах. На вилах! Я знаю, что говорю. Поскольку там история темная. Я в ней разбираться не хочу. Пусть разбираются те, кому это положено", - заметил А.ЯЦЕНЮК.