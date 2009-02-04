Турчинов подтвердил, что Кабмин ведет переговоры о внешних кредитах

Первый вице-премьер министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что привлечение внешних кредитов в условиях кризиса позволит стабилизировать финансовый сектор Украины.

Такое мнение А.ТУРЧИНОВ выразил вчера в прямом эфире 5 канала.

“Безусловно, в условиях кризисных явлений привлечение дополнительных ресурсов – это дополнительная стабилизация, в первую очередь, нашего финансового рынка. А именно с этого начнется и кредитование реальной экономики”, – сказал первый вице-премьер министр.

Он подтвердил информацию о том, что правительство Украины проводило переговоры о предоставлении Украине кредитных ресурсов с шестью странами, две из которых предварительно согласились выделить средства. В то же время А.ТУРЧИНОВ не назвал эти две страны. “Что касается финансовых переговоров, в отличие от каких-то политических сенсаций, которыми страдают и СМИ, и политики, этот вопрос не стоит озвучивать, пока не будет достигнут реальный конкретный результат”, – объяснил он.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство ведет переговоры с шестью странами, в которых наблюдается финансовая стабильность, для обеспечения финансирования планового дефицита бюджета. «В банках сегодня финансировать плановые дефициты невозможно в результате мирового кризиса, поэтому мы ведем дискуссию со странами», - отметила премьер-министр. «Из шести стран, с которыми мы ведем дискуссию, две согласились на такой шаг. И Украина сможет профинансировать плановый дефицит бюджета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.