Обсуждение проекта Трудового кодекса прошло со скандалами из-за поправки о защите прав ЛГБТ (видео)

Вызвали его поправки о защите прав сексуальных меньшинств.

Они необходимы еще и для того, чтобы Совет Европы проголосовал за безвизовый режим для Украины.

Однако, когда дело дошло до голосования, некоторые из присутствующих депутатов и активистов возмутились, что им не предоставили слова, в частности, для внесения альтернативных поправок по поводу профсоюзов, и тем самым, мол, нарушили процедуру.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения уточнил антидискриминационные нормы в законопроекте о Трудовом кодексе Украины, который готовится ко второму чтению.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила председатель комитета, народный депутат от «Народного фронта» Людмила Денисова.

Отвечая на вопрос относительно сегодняшнего заседания комитета, где, в частности, рассматривался законопроект о Трудовом кодексе, она отметила, что была предоставлена возможность рассмотреть поправки некоторых депутатов к законопроекту, на которых они настаивали.

Денисова уточнила, что речь идет, в частности, о «внесении изменений в статью 3 законопроекта о Трудовом кодексе, чтобы ввести ответственность за дискриминацию за сексуальную ориентацию».

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На уточнение относительно того, что законопроект уже вроде бы был согласован ко второму чтению, Денисова пояснила, что согласно регламенту комитет имеет право вернуться к рассмотрению законопроекта, поскольку он еще находится в комитете и не вынесен на рассмотрение парламента.

«И поэтому мы работали над ним. И рассмотрели поправки, на рассмотрении которых настаивали народные депутаты», - отметила председатель профильного комитета ВР.

Так, подытожила она, на данный момент в законопроект внесена так называемая антидискриминационная норма, касающаяся сексуальной ориентации.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 ноября 2015 года приняла в первом чтении проект Трудового кодекса, который объединяет многочисленные внесенные в действующий кодекс правки и адаптирует трудовое законодательство Украины к международным актам.

Во время рассмотрения в первом чтении проекта Трудового кодекса ВР не поддержала поправку народного депутата Ирины Геращенко относительно недискриминации ряда категорий людей, в том числе и по признаку сексуальной ориентации.

15 марта 2017 года состоялось заседание Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, где рассматривался проект Трудового кодекса для подготовки ко второму чтению.

27 марта стало известно, что депутаты хотят убрать из проекта кодекса антидискриминационные нормы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил тогда, что считает ошибочным и даже провокационным решение парламентского комитета изъять из проекта Трудового кодекса так называемые антидискриминационные положения. Глава государства подчеркнул, что не допустит ревизии взятых на себя Украиной обязательств для получения безвизового режима с ЕС.