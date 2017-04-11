США настаивают на обеспечении режима тишины на Донбассе - Тиллерсон в разговоре с Порошенко

Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон уверяет, что Вашингтон настаивает на выполнении Минских соглашений, в частности на обеспечении режима тишины на Донбассе.

Об этом Тиллерсон заявил во время телефонных консультаций с президентом Украины Петром Порошенко накануне американо-российских переговоров в Москве, говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства.

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«Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности, важность обеспечения режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

Собеседники договорились продолжить двусторонние консультации после визита Тиллерсона в Москву.

Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров с президентом Петром Порошенко заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины.