Президент хочет услышать от Гонтаревой аргументы по поводу её отставки – И.Луценко

Президент Украины Петр Порошенко хочет услышать от председателя Национального банка Валерии Гонтаревой аргументы относительно ее отставки для принятия решения по руководителю НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко по результатам сегодняшнего заседания фракции «Блока Петра Порошенко» с участием главы государства.

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По ее словам, сегодня во время встречи с членами «БПП» глава государства в очередной раз выразил свое удовлетворение работой Гонтаревой на посту председателя НБУ и напомнил, что ее работу высоко оценили представители международных банковских институтов.

«Поэтому, конечно, он (президент - УНИАН) встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит с ней вопрос её отставки. И если её аргументы будут для главы государства приемлемыми, если не удастся найти другого решения, он обязательно проведет консультации по поводу новой кандидатуры на должность (председателя НБУ - УНИАН) в случае, если Гонтарева все же решит уйти с должности председателя Нацбанка», - добавила Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Гонтарева объявила об уходе с должности председателя НБУ с 10 мая.