Российские спецназовцы проводят учения в оккупированном Крыму

Бригада специального назначения Южного военного округа России передислоцировалась на полигоны Краснодарского края и оккупированного Крыма. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ЮВО, передают «Крым.Реалии».

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«В рамках командно-штабного учения на местности, стартовавшего накануне в Ростовской области, соединение специального назначения Южного военного округа приступило к активной фазе учения. Группы специального назначения смешанным способом, автомобильной колонной на бронеавтомобилях «Тайфун» и «Тигр», а также совершив десантирование парашютным способом с самолетов военно-транспортной авиации, доставлены в районы выполнения задач на полигоны Краснодарского края и республики Крым», – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что к учениям привлекли более 450 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц специальной техники.

24 марта, в Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.