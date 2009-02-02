Герман видит, что торг Тимошенко с коммунистами уже начался

Народный депутат, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН расценивает заявление одного из лидеров БЮТ о возможности назначения первым вице-спикером парламента представителя фракции Коммунистической партии Украины как “начало торга” с коммунистами за неголосование за отставку правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В частности, по словам А.ГЕРМАН, “заявление одного из лидеров БЮТ о том, что «единственной оппозиционной силой является в настоящее время Коммунистическая партия Украины», а следовательно, именно фракции коммунистов необходимо отдать кресло первого вице-спикера Верховной Рады, свидетельствует о том, что торг начался. Коммунистам уже определили плату за неголосование за отставку правительства”.

Поэтому, как заявила А.ГЕРМАН, «коммунисты во время голосования за отставку правительства ТИМОШЕНКО в очередной раз будут иметь возможность подтвердить – или они в оппозиции, или являются в действительности карманной партией власти, которую власть за соответствующие вознаграждения использует так, как ей это на данный момент выгодно”.

Кроме того, сказала А.ГЕРМАН, попытка же представителей провластной фракции определять, кого они считают оппозицией, а кого не считают – “это известная практика тоталитарных режимов назначать себе удобных и управляемых оппонентов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 февраля, первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН допустил возможность введения в состав президиума ВР представителя фракции КПУ.

А.КОЖЕМЯКИН заметил, что “некоторые” всеми способами сегодня пытаются проголосовать за недоверие правительству. «Если они пытаются проголосовать за недоверие правительству, то мы сейчас обсуждаем вопрос, чтобы выяснить, кто же на сегодняшний день оппозиция», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН заметил, что фракция БЮТ считает, что единственной оппозиционной силой в ВР является фракция КПУ. «Мы считаем, что можно пересмотреть вопрос относительно квоты оппозиции в президиуме парламента. Я считаю, что единственной оппозицией, которая сегодня является признанной, это КПУ», - сказал он.

Как известно, на сегодня первым заместителем председателя ВР является Александр ЛАВРИНОВИЧ (Партия регионов).