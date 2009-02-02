Янукович намекает, что кресло Тимошенко остыть не успеет

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о готовности взять на себя ответственность за состояние дел в Украине и возглавить правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

В частности, на вопрос, готов ли он в нынешней ситуации возглавить правительство в случае создания новой коалиции, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «У нас есть антикризисная программа, и мы готовы брать ответственность за состояние дел в Украине».

Он подчеркнул, что Партия регионов готова «создать мощную команду, которая выполнит эту программу».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость отставки нынешнего правительства. По его словам, в парламенте должна быть создана новая коалиция. При этом он не исключает, что «она будет любой конфигурации».

При этом лидер Партии регионов добавил, что в случае, если не будет создана новая коалиция, «необходимо провести немедленно досрочные парламентские выборы». «Дальше держать ситуацию в таком состоянии просто невозможно. Это позор на весь мир», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.