Богатырева об истории православия и исконных ценностях

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА находится в Москве, где принимает участие в мероприятиях интронизации патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, “это примечательное событие для христианства всего мира, и Украина, имеющая тысячелетнюю историю православия и являющаяся историческим источником зарождения веры на Руси, безусловно, искренне приветствует нового патриарха и с большим почтением принимает участие в мероприятиях в его честь”.

“Исконные ценности и святость христианства, которые исповедует подавляющая часть украинцев и россиян, были и останутся плодородной почвой для понимания обеих стран и для развития добрососедских дружеских отношений между нашими народами”, - подчеркнула секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье состоялась церемония интронизации нового патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА.

Божественная литургия в честь интронизации новоизбранного Патриарха состоялась в Храме Христа Спасителя. Митрополита КИРИЛЛА избрали Патриархом 27 января на Поместном соборе в Москве.