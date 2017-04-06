В ЕС заверили, что "безвиз" будет весомым вкладом в укрепление культурных и экономических связей с Украиной

Европейский комиссар по юстиции, правам потребителей и гендерному равенству Вера Юрова призвала депутатов Европейского парламента поддержать решение о предоставлении Украине визовой либерализации с Европейским Союзом, которое будет весомым вкладом в укрепление культурных и экономических связей между Украиной и ЕС.

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Об этом говорится в выступлении Юровой перед депутатами Европарламента, текст которого обнародованном на сайте Представительства ЕС в Украине.

«Очень скоро граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, получат возможность совершать краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны в период до 90-а дней без визы», - отметила она.

«Я очень рада, что мы приближаем этот важный момент: для Украины и ее граждан, для ее стран-соседей и для Европейского Союза. Мы являемся свидетелями результатов трудной работы, которую проводила украинская власть в последние три года», - отметила Юрова и добавила, что это был долгий процесс, но «мы приближаемся к его завершению».

«Уважаемые депутаты, мы почти добрались до конечного пункта. Визовая либерализация с Украиной будет весомым вкладом в укрепление культурных и экономических связей между Украиной и Евросоюзом, а также для Восточного партнерства и наших стран-соседей в целом», - убеждена Юрова.

По ее словам, во времена роста националистических и ксенофобских настроений, узкого и замкнутого мышления такой шаг будет сигналом, что ЕС остается открытым и не теряет связи со своими соседями. «Уважаемые депутаты Европейского парламента, я призываю вас продемонстрировать эту открытость и поддержать во время голосования поданное предложение», - подчеркнула она.

«В Европарламенте превалирует значительный консенсус в необходимости выполнения обещании, которое мы дали гражданам Украины. Также это является признанием длительных и всеобъемлющих реформистских усилий, которые прилагала украинская власть; речь идет, в частности, о реформах в сфере управления границами, борьбы против коррупции и антидискриминационных мерах», - отметила еврокомиссар.

«Таким образом, мы воплотим в жизнь долговременную потребность украинских граждан и облегчим развитие межчеловеческих контактов и сотрудничества. Имея действенный механизм приостановки безвизового режима, который был пересмотрен, нет нужды и дальше медлить с поддержкой этого важного документа», - убеждена Юрова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля Европарламент поставит на голосование доклад с предложением предоставить Украине безвизовый режим.

Как известно, 28 февраля завершились межинституционные переговоры между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией по поводу принятия решения о визовой либерализации для Украины. Это решение было подтверждено Комитетом постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) и Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод.

Согласно прогнозам, голосование должно быть позитивным для Украины.

После голосования в ЕП решение должно еще быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европейского парламента и представителем председательствующей в ЕС страны. Сейчас это Мальта. Согласно прогнозам, это может произойти в середине мая.