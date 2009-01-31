Тимошенко не намерена пересматривать госбюджет еще полгода

Правительство не планирует пересматривать государственный бюджет на 2009 год в течение полугода.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Она подчеркнула, что бюджет абсолютно полноценный, и, судя по результатам января, он выполняется.

«Я хочу сказать, что бюджет полноценный, сегодня он выполняется, и если через первые полгода мы увидим какие-то риски, то тогда мы будем думать, надо ли пересматривать бюджет. Но пока бюджет действует надежно, и мы его абсолютно не собираемся пересматривать», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также подчеркнула, что «истерические» заявления политиков самого высокого уровня по поводу бюджета, появившиеся в последние дни, лишь дестабилизируют ситуацию.

«Все эти истерические настроения, пусть они оставят, потому что это им в президентской кампании не поможет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в экстренном обращении к народу возложил персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министра и заявил, что на сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов, назвав причиной этого нереальность бюджета.

Президент от имени всей страны выдвинул требование к правительству и парламенту немедленно подготовить «честный бюджет, где расходы будут соответствовать возможностям экономики».

В свою очередь председатель Госказначейства Татьяна СЛЮЗ сегодня заявила, что по оперативным данным на 31 января, государственный бюджет Украины (общий и спецфонд) выполнен на 101%.

Т.СЛЮЗ также сообщила, что поступления за январь в бюджет составили 12,2 млрд. грн. Поступления в местные бюджеты в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года увеличились на 330 млн. грн.