В ЕП возобновилось заседание, приостановленое срабатыванием пожарной сигнализации
19:55, 05 апреля 2017Политика
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Председательствующий на заседании извинился перед депутатами за инцидент.
Иллюстрация / REUTERS
В Европейском парламенте возобновилось заседание, приостановленное из-за срабатывания пожарной сигнализации.
Заседание было приостановлено примерно на 10 минут.
Председательствующий на заседании извинился перед депутатами за инцидент.
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После этого он возобновил заседание.
Как сообщал УНИАН, ранее на заседании ЕП, который сегодня должен провести дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам, сработала пожарная сигнализация, и председательствующий попросил всех депутатов покинуть зал заседаний.
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