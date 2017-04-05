В ЕП возобновилось заседание, приостановленое срабатыванием пожарной сигнализации

В Европейском парламенте возобновилось заседание, приостановленное из-за срабатывания пожарной сигнализации.

Заседание было приостановлено примерно на 10 минут.

Председательствующий на заседании извинился перед депутатами за инцидент.

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После этого он возобновил заседание.

Как сообщал УНИАН, ранее на заседании ЕП, который сегодня должен провести дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам, сработала пожарная сигнализация, и председательствующий попросил всех депутатов покинуть зал заседаний.