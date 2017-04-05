В ЕП перед дебатами по украинскому "безвизу" сработала пожарная сигнализация, депутаты покинули зал заседаний

На заседании Европейского парламента, который сегодня должен был провести дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам, сработала пожарная сигнализация, и председательствующий попросил всех депутатов покинуть зал заседаний.

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Как видно из прямой трансляции на сайте Европарламента, депутаты ушли из зала.

"Заседание приостановлено до появления новой информации", - сказал председательствующий.

Также он отметил, что, если срабатывает пожарная сигнализация, все присутствующие в помещении должны быть эвакуированы.

Вместе с тем через некоторое время депутаты стали возвращаться в зал, но заседание по состоянию на 19.22 не возобновлено.