Порошенко назначил новых послов в Беларуси и Иракe

Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Кизима послом Украины в Беларуси.

Об этом говорится в указе президента № 39/2017 от 16 февраля, опубликованном на сайте главы государства сегодня, 20 февраля.

«Назначить Кизима Игоря Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Беларусь», - говорится в документе.

Кроме того, глава государства также назначил Виктора Недопаса послом Украины в Республике Ирак.

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Об этом говорится в указе № 40/2017 от 16 февраля, опубликованном на сайте главы государства сегодня, 20 февраля.

«Назначить Виктора Недопаса Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Ирак», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года Порошенко уволил Михаила Ежеля с должности посла в Беларуси, который стал послом в апреле 2013 года в соответствии с указом тогдашнего президента Виктора Януковича.

Кроме того, в октябре 2016 года Порошенко уволил Анатолия Маринца с должности посла Украины в Республике Ирак. Маринец находился на должности посла в Ираке с 28 декабря 2012 года.