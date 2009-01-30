Яценюк объяснил, почему не может голосовать за отставку Тимошенко

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) не будет голосовать за отставку правительства в случае рассмотрения на заседании парламента вопроса об ответственности Кабинета министров Украины.

Об этом А.ЯЦЕНЮК сообщил в интервью журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК отметил: «Я категорически против отставки правительства, потому что это углубление дестабилизации”. «Отставка правительства спровоцирует только одно – тотальное безвластие», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что нынешнее правительство должно работать, ведь нет альтернативы для создания нового. «Если бы была новая коалиция и новое правительство, тогда было бы понятно: одних – отправляем в отставку, на других – возлагаем ответственность», – сказал он. По его словам, сегодня в Верховной Раде Украины “есть большинство, которое поддерживается коммунистами”. “Пусть они принимают кадровые решения внутри правительства и пусть пытаются выходить из кризисной ситуации”, - сказал он. А.ЯЦЕНЮК отметил, что “если будет стоять вопрос в повестке дня об отставке правительства, я проголосую против”

Как сообщал УНИАН, А.ЯЦЕНЮК принимает участие во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе (Швейцария) с 29 января по 1 февраля.