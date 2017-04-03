Избран новый глава фракции БПП
18:03, 03 апреля 2017Политика
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Герасимов возглавил фракцию партии "Блок Петра Порошенко".
Герасимов возглавил фракцию БПП / Фото УНИАН
Новым председателем фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде почти единогласно избрали народного депутата Артура Герасимова.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БПП.
Соответствующее решение принято только что на заседании фракции.
"Против – 0 голосов, воздержались – 3, в том числе сам Артур Герасимов", - отмечается в сообщении.
Ранее бывший глава фракции БПП Грынив сообщил, что хочет "больше заниматься аналитикой как советник президента". Также Грынив попросил, чтобы "его уволили".
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