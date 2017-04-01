Тиллерсон призвал Украину продолжать искоренять коррупцию

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал Украину продолжать искоренение коррупции и реформу судебной системы.

Об этом он заявил во время заседания Комиссии НАТО-Украина, сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине.

Читайте такжеГоссекретарь США в Брюсселе осудил российскую агрессию в Украине – Politico

«Даже перед лицом российской агрессии Украина достигла очень много внутри страны. Мы приветствуем последние успехи в реформах, включая антикоррупционные усилия и реализацию необходимых реформ для выполнения условий МВФ», - подчеркнул Тиллерсон.

«Соединенные Штаты продолжают настоятельно призывать Украину удвоить ее усилия в введении сложных реформ, включая искоренение коррупции, усиление прозрачности в судебной системе, укрепление банковского сектора и реализации реформы системы корпоративного управления и приватизации государственных предприятий. Мы должны поддержать Украину на пути ее реформ», - заявил Тиллерсон.

При этом он добавил, что «нет никакого смысла Украине бороться за ее «плоть» на Донбассе, если она теряет свою «душу» перед коррупцией».

«Антикоррупционные институты должны быть поддержаны, обеспечены и защищены», - подчеркнул госсекретарь США.