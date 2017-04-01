Порошенко подал е-декларацию: 26 миллионов долларов в банке, несколько квартир и земельных участков

Президент Украины Петр Порошенко подал электронную декларацию о доходах за 2016 год. Документ на сайте НАЗК появился за два часа до завершения кампании по декларированию - в 21:55 пятницы, 31 марта, пишет ТСН.

Согласно поданной декларации, Петр Порошенко владеет домом площадью 1331,7 кв. м. в селе Козин Обуховского района на Киевщине, а также двумя квартирами в Киеве на 82,15 кв. м и на 68,2 кв. м. Также, есть третья квартира в совместной собственности с супругой Мариной Порошенко в Киеве площадью 80,66 кв. м.

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Кроме этого, президент Украины арендует 75 соток земли в селе Козин Обуховского района на Киевщине, а также владеет там участками в 3,31 гектара и 12 соток. Также, Порошенко имеет четыре земельных участка в Киеве площадью 1,3; 10; 51 и 63 сотки.

Среди транспортных средств в декларации указан автомобиль Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010 года выпуска; автомобиль Jaguar XF 4/2 Lv8 2008 года выпуска (принадлежит Марине Порошенко); а также катер Bayliner 185 BR 2005 года выпуска.

В 2016 году Петр Порошенко получил 366,342 тысячи гривень заработной платы (в среднем 30,5 тыс. грн ежемесячно). Зарплата Марины Порошенко за год составила 75 тыс. грн (в среднем 6,25 тыс. грн ежемесячно).

Также, Петр Порошенко получил 11,9 млн грн процентов от депозита в собственном банке "МИБ" ("Международный инвестиционный банк"). Президент получил 26,252 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Президент держит на банковских счетах в банке "МИБ" 80,78 тысяч гривень, 25 миллионов 920 тысяч 466 долларов США, 9885 евро и 393 фунта стерлингов. Также Петр Порошенко задекларировал 1 млн 64 тыс. долларов на счету Rothschild Trust Schweiz AG (Цюрих, Швейцария).

Наличными Порошенко держит 60 тыс. долларов, 180 тыс. грн.

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Кроме этого, Петр Порошенко внес 8 млн 190 тыс. грн в ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал". Также он одолжил кому-то 1 млн 111 тыс. грн и 3 млн 430 тыс. долларов США.

У Марины Порошенко на счетах в банке "МИБ" 115,117 тысяч гривень и 4,3 тыс. евро.

Также в е-декларации указано, что Марина Порошенко в прошлом году летом оплатила 11,7 тыс. евро за пользованием домом в городе Малага в Испании.

В е-декларации также указано немало драгоценностей, произведений искусства, а также собственность многих компаний, в том числе кондитерской корпорации Roshen и "Международного инвестиционного банка".