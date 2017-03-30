Столтенберг: Режим прекращения огня на востоке Украины существует только на бумаге
Генсек НАТО убежден, что международные наблюдатели должны проверять соблюдение сторонами режима тишины, а также осуществлять надзор за процессом отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что режим прекращения огня на востоке Украины существует только на бумаге.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
"Режим прекращения огня не соблюдается, и поэтому важно делать все возможное, что мы можем, чтобы убедиться, что режим прекращения огня вновь соблюдается. Таким образом, мы имеем режим прекращения огня на бумаге, но он не работает в реальности", - заявил Столтенберг.
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Также он выразил свое мнение, что нужно делать, чтобы режим прекращения огня соблюдался. "Лучший способ сделать это состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы международные наблюдатели получили полный доступ к территории", - сказал он.
В этой связи международные наблюдатели должны проверять соблюдение сторонами режима тишины, а также осуществлять надзор за процессом отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.
"Это не легко, и уже было много разочарований, и в то же время я не вижу каких-либо других путей для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, чем полное выполнение Минских соглашений", - подчеркнул Столтенберг.