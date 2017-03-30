Порошенко отреагировал на призывы членов правительства Венгрии к созданию автономий в соседних странах

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которой выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий в соседних странах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

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Также во время встречи была отмечена важность активизации двустороннего политического диалога на высшем уровне.

«Президент Украины выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Венгрии по поводу призывов вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах.

В МИД призвали Венгрию противостоять попыткам использования вопроса обеспечения прав нацменьшинств для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания, как это уже неоднократно было сделано российским агрессором.