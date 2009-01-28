Черновецкий начинает зарабатывать деньги «им и нам»

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предлагает мэрам других городов внедрить его «революционные» программы по наполнению столичного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня на брифинге.

«Я делаю революцию. Эта революция идет по всей Украине. Мы работаем с каждым мэром», - сказал столичный городской председатель.

Он подчеркнул, что уже со следующего понедельника на каждый день у него запланированы встречи как минимум с тремя мэрами, на которых предполагается подписание протоколов о сотрудничестве.

По словам мэра Киева, сотрудничество предполагает наполнение бюджета «50 на 50», какого именно он не уточнил, а также сотрудничество в сфере здравоохранения.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что его программы по наполнению бюджета столицы мэры других городов восприняли с энтузиазмом.

«Мы посылаем к ним своих специалистов, которые их (программы – УНИАН) внедрят в течение недели-двух, и мы начинаем зарабатывать деньги им и нам. Никакого кризиса ни у себя, ни у них, если у них патриотический порыв, я не допущу», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.