У Ющенко комментируют мутную ситуацию на таможне

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК связывает освобождение Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности главы Государственной таможенной службы Украины с ситуацией, возникшей в январе текущего года с растаможкой газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК заявил сегодня журналистам.

«Я убежден, что речь идет о конфликте – о той мутной ситуации, возникшей с растаможкой газа «РосУкрЭнерго», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он напомнил, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно хвалила В.ХОРОШКОВСКОГО за успешные показатели работы.

Как сообщал УНИАН, 24 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление природного газа объемом 11 млрд. кубометров, который НАК «Нафтогаз Украины» приобрел у ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах. Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, комментируя заявление председателя Гостаможслужбы Валерия ХОРОШКОВСКОГО о невозможности растаможивания газа из ПГХ, поскольку его владельцем является компания «РосУкрЭнерго». «Как оказалось, ХОРОШКОВСКИЙ и ФИРТАШ – одна команда, но в то же время все будет растаможено, все будет сделано, как следует, и никто у народа Украины не заберет газ, который ему принадлежит. Никто!»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что НАК «Нафтогаз Украины» уже рассчитался с «Газпромом» за этот объем газа.

23 января в эфире программы "Свобода на Интере" председатель Государственной таможенной службы Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПГХ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

Сегодня, 28 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя СБУ.

Сегодня же Кабинет Министров назначил Анатолия МАКАРЕНКО председателем Государственной таможенной службы Украины вместо В.ХОРОШКОВСКОГО.