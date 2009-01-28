В ВР ответили Ющенко, что на дате выборов свет клином не сошелся

Председатель комитета Верховной Рады по правовой политике Сергей МИЩЕНКО сомневается, что парламент на протяжении первой недели четвертой сессии примет постановление по дате проведения очередных выборов Президента.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя заявление заместителя главы Секретариата Президента Марины СТАВНИЙЧУК, что Секретариат надеется на рассмотрение этого вопроса в течение пленарной недели с 3 по 6 февраля.

По словам С.МИЩЕНКО, в настоящее время нет никакой логики в таких заявлениях представителей Секретариата Президента. Он объяснил это тем, что у парламента есть более важные вопросы, которые нуждаются в первоочередном рассмотрении, чем рассмотрение вопроса о дате выборов Президента. “Я не думаю, что парламент займется этим вопросом на протяжении первой пленарной недели будущей сессии”, - сказал он. Председатель комитета напомнил, что постановление должно быть принято не позже чем за 130 дней до дня проведения выборов, поэтому соответствующее постановление целесообразно принимать в сентябре текущего года.

С.МИЩЕНКО также выразил удивление по поводу заявления главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, что БЮТ сегодня пытается развернуть широкую дискуссию о дате выборов Президента и тем самым отвлекает внимание общества от экономических проблем. “Фракция БЮТ на своем заседании вообще не рассматривала вопрос о дате проведения выборов и соответственно не принимала никакого решения”, - сказал он. При этом, С.МИЩЕНКО напомнил, что он как председатель комитета по правовой политике одним из первых заявил о необходимости проведения выборов Президента 17 января, и такая его позиция совпадает как с позицией Секретариата Президента, так и с позицией председателя ВР Владимира ЛИТВИНА. При этом, по его словам, все инициативы, которые сегодня выходят от народных депутатов, в частности, позиция члена фракции БЮТ Андрея ШЕВЧЕНКО, который своим постановлением предлагает провести выборы 27 декабря 2009 года, является личной позицией депутатов, а не решением фракции БЮТ. “Мягко говоря, он (А.ШЕВЧЕНКО – УНИАН), поспешил. Я думаю, он должен отозвать свой проект постановления”, - сказал председатель комитета.

Комментируя возможность отсрочки даты выборов Президента из-за объявления чрезвычайного положения в Украине в результате дефолта, С.МИЩЕНКО выразил надежду, что Секретариат Президента не прибегнет к такому сценарию. Конечно, сегодня есть желание продлить пребывание в должности главы государства Виктора ЮЩЕНКО, но если Секретариат прибегнет к этому, то это будет первым шагом для того, чтобы начать процедуру импичмента”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, глава Секретариата Президента В.БАЛОГА сегодня заявил, что попытка Блока Юлии Тимошенко навязать обществу дискуссию относительно точной даты будущих президентских выборов является частью плана по отвлечению внимания людей от актуальных и болезненных экономических проблем. «Для Президента В.ЮЩЕНКО не имеет принципиального значения, когда именно - в декабре 2009 или январе 2010 года - состоится голосование. Вся эта малопродуктивная суета, которую БЮТ организовал вокруг даты выборов, его совсем не интересует. Выборы будут назначены Верховной Радой, никаких двусмысленностей здесь не может быть. Поэтому «бело-сердечным» не следует столь болезненно проникаться этой темой, зря тратить свои силы и ресурсы. Вместо этого им стоит подумать над тем, как объяснить обществу системные экономические провалы правительства под руководством Ю.ТИМОШЕНКО. А это - очень и очень непростая задача», - сказал В.БАЛОГА.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в окружении Президента В.ЮЩЕНКО рассматривается идея продлить его пребывание в должности главы государства путем объявления дефолта.