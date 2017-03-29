В Евросоюзе сожалеют, что Британия покидает ЕС, но готовы к началу переговоров о Brexit

В Европейском Союзе выражают сожаление, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии покидает ЕС, но готовы к началу переговоров о выходе Британии.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского совета по поводу уведомления правительством Великобритании о начале переговоров о выходе из Евросоюза.

"Сегодня Европейский совет получил письмо от британского премьер-министра Терезы Мэй, которое уведомляет о намерении Соединенного Королевства покинуть Европейский Союз. Это уведомление идет после референдума, который состоялся 23 июня 2016 года, и начинает процесс выхода согласно 50-й статье Договора о ЕС. Мы сожалеем, что Великобритания покидает Европейский Союз, но мы готовы к процессу, которому мы сейчас должны следовать", - отмечается в заявлении.

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В этой связи сказано, что для Евросоюза первым шагом станет принятие Европейским советом руководящих принципов в отношении ведения переговоров с Британией. "В этих руководящих принципах будут изложены общие позиции и принципы, с учетом которых ЕС, представленный Европейской комиссией, будет вести переговоры с Соединенным Королевством", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что во время переговоров с Соединенным Королевством ЕС будет действовать как единое целое и защищать собственные интересы.

"Нашим первым приоритетом станет минимизация неопределенности, вызванная решением Соединенного Королевства для наших граждан, бизнеса и стран-членов. По этой причине мы начнем с сосредоточения внимания на всех ключевых механизмах для последовательного выхода", - говорится в заявлении.

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Вместе с тем сказано, что ЕС подойдет к переговорам с Британией конструктивно и будет стремиться достичь согласия.

"В будущем, мы надеемся, что Соединенное Королевство будет близким партнером", - сказано в заявлении.

Президент Европейского совета по этому поводу созывает встречу Европейского совета на 29 апреля.

Как сообщал УНИАН, Мэй подписала официальное письмо о намерении ее страны выйти из состава Евросоюза. У британского премьер-министра будет два года, чтобы урегулировать условия выхода страны, прежде чем Brexit вступит в силу в конце марта 2019 года.

Для ЕС, который уже оправился от кризисов - финансового и наплыва беженцев - потеря Великобритании является самым большим ударом за более чем 60 лет существования.

Ранее глава британского правительства также неоднократно заявляла о жестких сценариях вывода страны из ЕС. Это предусматривает выход Великобритании из единого европейского рынка, что позволяет ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства, исключение из Таможенного союза с ЕС и выход из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге.

В Британии проголосовали за отделение от Евросоюза на референдуме летом 2016 года.