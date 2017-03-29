В Крыму фиксируются нарушения по всем статьям Европейской конвенции по правам человека – член Меджлиса

Член Меджлиса крымскотатарского народа, редактор информационного агентства "Крымские новости" Гаяна Юксель заявляет, что на территории Крыма продолжают фиксироваться нарушения по всем статьям Европейской конвенции по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции.

"В данном случае о полуострове мы говорим как о территории страха, беззакония. О территории, где царит произвол и по-прежнему нарушаются права человека", - сказала Юксель.

Она отметила, что "если взять Европейскую конвенцию по правам человека, то мы увидим, что в данный момент на территории полуострова фиксируются и продолжают фиксироваться нарушения по всем статьям Конвенции".

По словам Юксель, отчеты правозащитников, юристов, международных организаций, которые так или иначе следят за событиями в Крыму, "не прекращают изобиловать фактами и пополняются новыми и новыми сведениями".

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Она также подчеркнула, что въезд на полуостров для многих международных организаций, мониторинговых миссий и журналистов по-прежнему закрыт.

"Уже сейчас, по прошествии трех лет, статистика, которая представлена на полуострове, выглядит следующим образом: это 11 человек убитых за время оккупации, в первые дни оккупации... это 15 пропавших без вести", - сказала Юксель и добавила, что более 40 человек находятся в местах лишения свободы.

Кроме того, она отметила многочисленные факты нарушения прав человека в Крыму и возбуждение многочисленных уголовных дел.

"В этой канве нарушений в отношении прав человека отдельно стоит такая статья или такой пункт, как запреты на въезд. Оккупационная власть начала широко использовать этот механизм сразу после того, как оккупировала полуостров", - сказала Юксель и добавила, что первыми, кто получил запреты на въезд в Крым, были политики, активисты и те, кто открыто говорил о своем отношении к оккупации.

По ее словам, такая преступная норма очень широко используется.

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"Когда говорят и спрашивают, почему крымские татары не обращаются в ЕСПЧ, почему нет этих дел, почему не инициируются подобные судебные разбирательства, - мы можем ответить: они есть, они инициируются, они рассматриваются, они находятся в судебном производстве", - отметила Юксель.

В частности, как отметил советник главы Меджлиса крымскотатарского народа, общественный деятель Исмет Юксель, которому также был запрещен въезд в Крым, его дело сейчас передано и принято ЕСПЧ. "Мы ожидаем его рассмотрения в Европейском суде по правам человека", - сказал он.

Юксель также отметила, что конкретной статистики по запрету въезда в Крым нет, но на данный момент известно об около 20 таких случаях.