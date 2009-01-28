Литвин исключает пересмотр газовых соглашений с Россией

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН исключает возможность пересмотра газовых соглашений между Украиной и Россией.

Об этом он заявил во время эфира на пятом канале, комментируя соответствующие заявления.

«Мне странно слышать такие заявления, потому что в свое время Президент Украины заявил, что берет под свою опеку и будет сам заниматься газовыми вопросами. Очевидно, нужно было довести дело до логического завершения», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, даже если гипотетически представить, что будет поставлен вопрос о пересмотре газовых соглашений, «то Европа нам не даст этого сделать». «Европе все равно, по какой цене будет покупать Украина газ, главное, чтобы в Европу поступал газ», - добавил председатель ВР.

В.ЛИТВИН также призвал всех не спекулировать на теме проблемы со здоровьем председателя «Нафтогаза» Олега ДУБИНЫ. «Я категорически против того, чтобы спекулировали здоровьем Олега ДУБИНЫ. Потому что эти люди, которые это констатируют, нормально себя чувствуют и только раздают всем наряды», - сказал он.