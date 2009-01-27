Турчинов: владельцы банка Надра прикрываются вкладчиками
"Шутовство..."
Владельцы банка «Надра» прикрываются вкладчиками, чтобы компенсировать потерю возможной прибыли «РосУкрЭнерго», если бы эта компания сохранила свое присутствие на украинском рынке.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя прошедшие сегодня в ряде регионов Украины акции протестов вкладчиков и работников банка «Надра».
«Это шутовство и пустые заявления (обвинения в адрес правительства в проблемах банка – УНИАН), за которыми ничего не стоит», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
В то же время первый вице-премьер подчеркнул, что правительство не позволит за счет вкладчиков решать проблемы потерянной выгоды.
«Правительство не позволит за счет вкладчиков банка решать вопросы господина ФИРТАША и «РосУкрЭнерго», прикрываясь вкладчиками, как щитом. Пожалуйста – рассчитывайтесь с вкладчиками, и мы в этом готовы помогать, и не будет никаких проблем», - подчеркнул он.
А.ТУРЧИНОВ заявил, что если бы собственники банка «Надра» использовали рефинансирование Нацбанка по назначению, в частности, для возврата депозитов и поддержки платежеспособности, в банке не возникли бы проблемы.