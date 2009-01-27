Первый премьер Украины считает, что страна может обанкротиться в марте

Первый премьер-министр Украины (1990-1992 годы) Витольд ФОКИН считает, что из-за роста цены на природный газ Украина уже в марте 2009 года может столкнуться с проблемой банкротства всей финансово-экономической системы государства.

Такое предположение В.ФОКИН высказал в интервью газете «Столичные новости» (№ 3 от 27 января 2009 года).

«Очень вероятно, что в марте возникнет ситуация, близкая к банкротству... Всей финансовой и экономической системы государства. Заводы остановятся, появятся армии безработных. Это произойдет, если не будут предприняты экстраординарные меры», - сказал В.ФОКИН.

По его мнению, конечный потребитель природного газа при условии перехода Украины на среднеевропейские расчеты стоимости импортного газа вынужден будет платить в 4 раза дороже по сравнению с предыдущим периодом. «Раньше мы платили около 179 долларов за тысячу кубиков, а теперь получается вдвое дороже. Но это еще не все: 360 долларов - цена на границе с Россией. А потребители на западной границе почем будут иметь этот газ, учитывая 20-процентный налог на добавочную стоимость? Во-вторых, доллар тоже вырос. Те, кто рассчитывается в гривнах (внутренние потребители), должны платить почти вдвое больше. Вот и получается: дважды два – четыре», - пояснил он.

Экс-премьер считает, что Туркмения отказалась от прямых соглашений с Украиной о поставке природного газа из-за недобросовестности украинской стороны во взаиморасчетах. «Для расчета использовали клиринговую (переводную) основу: мы расплачивались продукцией, товарами. Но! Оказались недобросовестными партнерами. Расчеты постоянно задерживали. Очень часто наши товары не соответствовали качеству, стандартам и т. д. Нередко мы свою продукцию навязывали. Все это привело к тому, что туркменам стало выгоднее оптом продавать газ россиянам: получить за это твердые деньги и не морочить себе голову с Украиной», - отметил В.ФОКИН.

Кроме того, по его мнению, Украина фактически спровоцировала повышение цены на российский газ. «Россия вначале предлагала нам цену сравнительно невысокую. Но украинские руководители постоянно искали у нее уязвимые места, переводили сугубо экономические отношения в плоскость политическую. К чему, например, поднимать вопрос по Черноморскому флоту, если в межгосударственном договоре четко прописан срок - до 2017 года? Потом поскандалили из-за маяков, которые нам и на хрен не нужны: они обслуживают ЧФ. Вдобавок ко всему, начали переписывать историю...», - добавил первый премьер-министр Украины.