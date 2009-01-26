У Дубины нашли 4 болезни

Предварительная продолжительность лечения председателя правления НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНЫ в клинической больнице «Феофания» составит ориентировочно 2–3 недели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил заместитель руководителя Государственного управления делами по медицинским вопросам Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ.

Он напомнил, что О.ДУБИНА попал в больницу 22 января в прединфарктном состоянии с диагнозом ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый васкулит, острый пневмонит. “На диагностическом этапе был применен метод коронарографии, который исключил необходимость в проведении эндоваскулярного хирургического вмешательства”, - отметил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

По его словам, О.ДУБИНА получает полный объем необходимой медицинской помощи в соответствии с локальными медицинскими протоколами клиники «Феофания».

Как сообщал УНИАН, 23 января в эфире телеканала «Украина» премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что председатель правления НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНА находится в реанимации после сложной операции на сердце.

Сегодня. 26 января, начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что О.ДУБИНА был госпитализирован в прединфарктном состоянии, но обошлось без оперативного вмешательства.

«Ему ввели через паховую артерию специальный зонд, который дошел до сосудов сердца и расжал спазмированную артерию, которая не давала крови нормально циркулировать. Благодаря тому, что помощь оказали своевременно, Олег Викторович чувствует себя хорошо, идет на поправку, в ближайшее время ему позволят прогулки, хотя обычно после инфаркта пациент должен лежать в постели, не вставая, 21 день. Как скоро он выйдет на работу, пока неизвестно», – сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.