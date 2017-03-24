СБУ сотрудничает со спецслужбами стран-партнеров на уровне совместных зарубежных операций – Порошенко

Сотрудничество Службы безопасности Украины со спецслужбами иностранных стран-партнеров развилось до проведения совместных операций за пределами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю 25-й годовщины создания Службы безопасности Украины, которые состоялись на тренировочной базе Центра специальных операций СБУ «Альфа» в Киевской области.

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«Бок-о-бок мы приложили усилия по ускоренному преобразованию Службы в эффективный боевой организм. Результаты работы Службы вдохновляют граждан-патриотов и вызывают ярость противника, и получают достойную оценку со стороны наших надежных иностранных партнеров», - заявил глава государства.

«Партнерство СБУ со спецслужбами стран наших партнеров уже развилось до уровня совместных операций за пределами территории Украины», - добавил Порошенко.