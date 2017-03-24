Порошенко уволил трех глав райадминистраций
00:36, 24 марта 2017Политика
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Тексты соответствующих распоряжений размещены на официальном сайте главы государства.
Порошенко / Фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко уволил трех председателей районных государственных администраций в Житомирской, Львовской и Одесской областях.
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Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Так, распоряжением №64 от должности председателя Андрушевской райгосадминистрации Житомирской области в связи с поданным им заявлением освобожден Александра Дударя.
Также, по заявлению уволены с должности председатель Сокальской райгосадминистрации Львовской области Олег Пелых и председатель Любашевской райгосадминистрации Одесской области Татьяна Скапровская.
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