В России вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР" не стоит - Грызлов

В России заявили, что вопрос о признании «ЛНР» и «ДНР» не стоит вообще. Об этом заявил член Совбеза РФ и председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, пишет ТАСС.

При этом он также заявил, что признание «паспортов ЛНР и ДНР» временное.

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"Характер признании паспортов ЛНР и ДНР тоже временный, официально скажу как есть - до выполнения Минских соглашений. То есть это правильный шаг, но дипломатический. В данный момент, скажем так, вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит. Мы стараемся работать по Минским соглашениям ", - сказал Грызлов.

Напомним, люди с паспортами "ДНР" и "ЛНР" в России приравнены к гражданам Украины и каждые 90 дней обязаны покидать РФ. Но российская власть не стала предоставлять жителям так называемых республик упрощенный порядок пребывания на территории страны.

Для граждан, которые получили "паспорта" непризнанных "ДНР" и "ЛНР", действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Они могут находиться на территории России, не имея разрешения на проживание, не более 90 дней подряд, после чего на 90 дней покинуть страну.