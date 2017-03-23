В России вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР" не стоит - Грызлов

18:11, 23 марта 2017
Политика
4445 0

Также временное и признание "паспортов ЛНР и ДНР".

Признание

В России заявили, что вопрос о признании «ЛНР» и «ДНР» не стоит вообще. Об этом заявил член Совбеза РФ и председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, пишет ТАСС.

При этом он также заявил, что признание «паспортов ЛНР и ДНР» временное.

Читайте такжеВ России могут отменить признание "паспортов ЛНР и ДНР", в Кремле объявили условия

"Характер признании паспортов ЛНР и ДНР тоже временный, официально скажу как есть - до выполнения Минских соглашений. То есть это правильный шаг, но дипломатический. В данный момент, скажем так, вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит. Мы стараемся работать по Минским соглашениям ", - сказал Грызлов.

Напомним, люди с паспортами "ДНР" и "ЛНР" в России приравнены к гражданам Украины и каждые 90 дней обязаны покидать РФ. Но российская власть не стала предоставлять жителям так называемых республик упрощенный порядок пребывания на территории страны.

Для граждан, которые получили "паспорта" непризнанных "ДНР" и "ЛНР", действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Они могут находиться на территории России, не имея разрешения на проживание, не более 90 дней подряд, после чего на 90 дней покинуть страну. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДНР#Россия#ЛНР#Грызлов#паспорта