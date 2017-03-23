Украинские политики прокомментировали убийство Вороненкова: "в лучших традициях КГБ"

Современные российские спецслужбы действуют в лучших традициях своих предшественников - КГБ и НКВД. Такое мнение высказал ряд украинских политиков на своих страницах в соцсетях.

"Убийство Дениса Вороненкова становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета. КГБ СССР также убило немало лучших сынов России и Украины. Но и это не удержало Советский Союз от развала", - отметил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Народный депутат от БПП Ирина Фриз называет убийство Вороненкова террористическим актом российских спецслужб на территории независимого иностранного государства.

"Он лежит в одной плоскости с убийством Литвиненко в Лондоне. Российская Федерация использует терроризм в качестве государственной политики. События последних лет устраняют границу между такими явлениями как Исламское государство и РФ. Терроризм и убийства на улицах других государств - это визитная карточка современной России, как и Исламское Государство распространяет в мире смерть и страх", - пишет Фриз на своей странице.

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По мнению народного депутата, совершенное преступление должно стать еще одним аргументом для мирового сообщества относительно продолжения и усиления санкционного давления на террористический режим Кремля.

"Радикал" Игорь Мосийчук также связывает убийство бывшего депутата с российскими спецслужбами.

"ВЧК - НКВД - МГБ - КГБ - ФСБ. Троцкий - Петлюра - Коновалец - Ребет - Бандера - Дудаев - Литвиненко - Воронєнков. Плывет время, меняются названия и имена жертв, а кровавые методы Кремля остаются неизменными", - написал Мосийчук.

Схожего мнения придерживается и народный депутат Борислав Береза.

"Путин действует в лучших традициях КГБ, зачищая свидетелей", - отметил он.

"Диверсия в Балаклее и убийство Вороненкова - очередное напоминание, что война идет на всех фронтах,что приоритет страны - жесткая безопасность, что вызов страны - как гарантировать жесткую безопасность, не сужая права и свободы? что задача страны - консолидация, и ответственность за это несет каждый во власти, в оппозиции, в общественном секторе, в бизнесе, везде, что единственный способ для страны выжить - не опускать руки", - отметил в своем Facebook украинский дипломат Дмитрий Кулеба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Заместитель главы Национальной полиции Александр Вакуленко одной из основных версий убийства Вороненкова назвал целенаправленные действия России.