НАБУ проводит обыски у экс-нардепа Мартыненко - СМИ
В самом НАБУ эту информацию не комментируют.
НАБУ проводит обыски в доме экс-депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники.
Отмечается, что по сообщению источника, обыски ведутся в доме Мартыненко в Глибовце.
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В то же время, другой собеседник заявил, что обыски продолжаются по одному из производств, связанных с Мартыненко.
При этом в самом НАБУ не подтверждают и не опровергают информацию об обысках. Издание также пишет, что на телефонные звонки Мартыненко пока не отвечает.
Напомним, 16 января Соломенский районный суд Киева огласил текст решения, которым обязал НАБУ в течение 10 дней закрыть так называемое "дело Мартыненко". Суд не имеет права сам закрывать любое дело, но обязал сделать это НАБУ в единственно возможной форме, которую определяет уголовно-процессуальное законодательство.