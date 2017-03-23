В Госдуме уже гадают о причинах убийства Вороненкова и заявляют о непричастности РФ

Российская сторона якобы не причастна к гибели бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева. Такую точку зрения высказал зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин, пишет Lenta.ru.

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По его мнению, можно рассматривать три версии убийства экс-парламентария. «Возможно, это связано с бизнесом, он им занимался. Возможно, с вопросами внутриэлитной борьбы в Украине», — сказал Швыткин. Он также не исключил, что «сработали националисты».

Напомним, в центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека.