Тимошенко назвала человека, который сам может объявить дефолт в Украине

По мнению премьер-министра Юлии Тимошенко, «было бы здорово, если бы страна могла провести выборы (президентские – ред.) как можно скорее. Поскольку совокупность действий президента страны сама по себе представляет угрозу национальной безопасности». Так она прокомментировала озвученные журналистом «Зеркала недели» слухи, что на Банковой назревают планы переноса срока президентских выборов.

«Я точно знаю, что в президентском окружении вынашивается идея каким-то неестественным образом продлить пребывание на этом посту действующего президента, - заявила Тимошенко в интервью изданию. - Рассматривались разные варианты. Один из них — довести страну до дефолта, объявить чрезвычайное положение, которое Верховная Рада в такой ситуации будет вынуждена утвердить. Ну а по Конституции, как известно, во время чрезвычайного положения выборы в стране проводиться не могут».

Этот «антивыборный» сценарий - новый, уверена премьер, и его реализация, по данным Тимошенко, зависит от эффективности усилий… одного единственного человека – экс-министра финансов Игоря Митюкова.

«Если раньше организация дефолта планировалась путем падения курса гривни до 12—15 грн. за доллар, то сейчас появился новый вариант решения того же вопроса — истребование кредитов государственных корпораций. Игорь Митюков, возглавляющий представительство корпорации Morgan Stanley, в поте лица вместе с президентом страны — своим давним другом — работает над тем, чтобы преждевременно затребовать у Украины возврат кредита в миллиард долларов и организовать кросс-дефолт, - заявила Тимошенко. - Дело в том, что в 2007 году, во время светлого правления Виктора Януковича, «Укравтодор» при участии Николая Азарова и всей этой милой тусовки взяли кредит у Morgan Stanley на десять лет для строительства. Деньги успешно «распилили» через множественные теневые схемы, поделив этот миллиард долларов, а Украина в течение десяти лет должна была рассчитываться. Но все оказалось намного трагичнее: в договоре о предоставлении кредита были заложены две возможности досрочного требования к стране о возвращении этого миллиарда. Первая возможность — падение рейтинга страны дважды в течение одного года. И вторая — в любой момент Morgan Stanley, за год предупредив, имеет право досрочно потребовать возврат. Этот пункт наводит на мысль о том, что деньги брались именно под «дерибан». Разумеется, рейтинг Украины, как и многих других стран в период кризиса, понизился не один раз. Этим и воспользовался экс-министр финансов Украины Игорь Александрович Митюков, который в конце прошлого года при согласовании действий с президентом Украины обратился с требованием в течение нескольких месяцев вернуть миллиард долларов, взятых государственной компанией «Укравтодор» в кредит на десять лет. Я, конечно, эту схему поломала, хотя Национальный банк уже готов был выделить из национальных резервов этот миллиард долларов, при том, что на покрытие планового дефицита бюджета он средств в своем кармане никак найти не может. Вы же понимаете, что экстренный возврат таких средств не обходится без дисконтов, и не в государственную, разумеется, пользу. В процессе, к сожалению, активное участие приняло Министерство финансов, секретариат президента и экс-министр. Все хотели нажиться на стране. Мы сейчас ведем переговоры о реструктуризации, а Игоря Митюкова продолжают подталкивать к тому, чтобы огласить дефолт».

Напомним, что 21 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в прямом эфире телеканала «1+1» категорически заявила, что дефолт Украине не угрожает.

По мнению Ю.Тимошенко, прогноз возможного дефолта является следствием нагнетания «истерических настроений» в связи с мировым финансово-экономическим кризисом.

Ю.Тимошенко напомнила, что внешний долг Украины составляет 11% от ВВП, тогда как в других странах этот показатель достигает 70-80% от объема внутреннего валового продукта. «Япония, например, имеет государственный долг 110% от ВВП», - добавила она.