Ющенко наградил заместителя Балоги «За заслуги»

Указ - на официальном сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО орденом «За заслуги». Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Кроме того, В.ЮЩЕНКО другим указом наградил орденом князя Ярослава Мудрого IV степени ректора Национального медицинского университета имени Богомольца, члена-корреспондента Академии медицинских наук Украины Виталия МОСКАЛЕНКО.

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