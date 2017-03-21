Украинские дипломаты в Москве выясняют обстоятельства задержания журналиста УНИАН в РФ

Украинские дипломаты в Москве выясняют обстоятельства задержания журналиста УНИАН в Российской Федерации Романа Цимбалюка.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Мне известна эта информация. Консул проверяет эту информацию. Я, как только получу официальное подтверждение, сразу же проинформирую", - сказал Кирилич.

Напомним, сегодня в Москве российские правоохранители задержали спецкорреспондента УНИАН Романа Цимбалюка. Российские силовики забрали у Цимбалюка его документы.

Как сообщил сам Цимбалюк в комментарии УНИАН, его задержали после того, как он записал интервью с аспирантом исторического факультета МГУ Захаром Сарапуловым, 18 марта, который в день аннексии Крыма, вывесил флаг Украины. «После того как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации», - сообщил Цимбалюк.

Журналист заявляет о безосновательности задержания. «По российскому законодательству, они не имели право нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, неподалеку от смотровой площадки», - добавил он.