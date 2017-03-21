Лукашенко заявил о задержании "десятков боевиков", готовивших вооруженные провокации в Беларуси

В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, передает беларусское агентство БЕЛТА.

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Отвечая на вопрос о причинах активизации в последнее время так называемой пятой колонны и различных оппозиционных структур, Лукашенко сказал: "Как показала действительность, они не спали (отдельные), они потихоньку готовились на случай, выбирали момент. Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)", - сказал Александр Лукашенко.

"Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", - добавил он.

Лукашенко пообещал, что впоследствии общественности будет представлена более широкая информация об этом событии.

Он также представил свою версию о том, как белорусским правоохранителям удалось узнать о существовании подобных планов: "Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей - в Евросоюзе - предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи".

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что "западные фонды под руководством западных спецслужб" пытаются обострить ситуацию в Беларуси", поддерживая "хулиганов", которые провоцируют беспорядки. Лукашенко добавил, что его правительство будет реагировать на эти беспорядки, которые беспокоят его больше, чем развертывание войск НАТО вблизи белорусской границы.