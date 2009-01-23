Совет министров ЕС обсудит будущее отношений с Украиной и Россией

Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС обсудит будущее отношений с Украиной и Россией.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в чешском председательстве в Евросоюзе.

По словам собеседника агентства, Еврокомиссия и чешское президентство представят план действий на 6 месяцев относительно развития отношений с обеими странами, в частности, в области проведения переговоров о новых базовых соглашениях.

«Вся наша политика должна быть направлена не только на предотвращение таких кризисов, как последний газовый, и не только на повышение энергобезопасности, но, в первую очередь, на повышение стабильности в соседних странах-партнерах», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дискуссия о будущем отношений с Россией и Украиной не будет непосредственно связана с газовым кризисом, поскольку тему энергетической безопасности в свете последнего кризиса министры планируют обсудить отдельно.

Заседание Совета министров состоится 26-27 января этого года.