В ЕЦ предлагают Пинзенику прожить месяц за 300 гривен
Оробец призывает заплатить учителям
Народный депутат Украины, заместитель председателя партии «Единый центр» Леся ОРОБЕЦ призывает правительство на протяжении 10 дней погасить задолженность по заработной плате перед учителями. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
«Уничтожающая для образования ситуация возникла не вчера. Она беспрестанно накапливалась на протяжении прошлого года на фоне бешеной инфляции и популистских излишеств правительства. Как следствие, школе нанесен непоправимый вред – учитель уходит теперь оттуда в поисках лучшей судьбы», – отметила Л.ОРОБЕЦ.
По ее словам, унизительный аванс в 300 гривень, которым в ряде киевских школ заменили декабрьскую зарплату, это откровенное издевательство над педагогами. «Пусть попробует любой чиновник из Минфина хотя бы месяц продержаться на эти деньги перед праздниками, а затем посоветует учителю как эксперт: или идти попрошайничать, или взятку брать, чтобы собственных детей накормить, или бежать из школы куда глаза глядят», – заметила Л.ОРОБЕЦ.
По словам депутата, перед Новым годом Минфин списывал невыплаты на отсутствие бюджета. Мол, бюджета нет – о какой зарплате может идти речь, поясняли чиновники. «Возникает вопрос, чего у них теперь не хватает, если по состоянию на 19 января задолженность правительства лишь по учительской зарплате составляет более 100 миллионов гривень, включительно и за декабрь? Либо совести, либо здравого смысла», – допустила заместитель председателя «Единого центра».
«Самая тяжелая ситуация сложилась в Одесской, Харьковской и Черниговской областях. В Черниговской, в частности, невыплаты учителям составляют более 42% месячного фонда оплаты труда. За 10 дней, в случае нагромождения долга за январь включительно, школа может потерять остатки специалистов, которые героически держались в образовании на протяжении последнего десятилетия, если правительство безотлагательно не найдет средства на погашение задолженностей», – подчеркнула Л.ОРОБЕЦ.